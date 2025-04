CERVETERI - «Stop all’utilizzo dei container, i bambini devono tornare a sedersi sui banchi del plesso di piazzale Pagliuca». Gianluca Paolacci, consigliere comunale di opposizione, si rivolge alla giunta Gubetti affinché si ritorni al passato, ovvero ad usufruire della storica scuola della frazione Due Casette. «Ho ascoltato con particolare attenzione i genitori coinvolti nella vicenda – spiega Paolacci -, loro stessi vogliono che i rispettivi figli frequentino le lezioni nella scuola dove sono cresciuti. Insomma, non gradiscono più i container nella zona di Furbara. Credo che sia un sacrosanto diritto, quello di riavere la loro scuola, occupata nei fatti da un altro istituto». È proprio questo il dilemma infatti: la struttura venne dichiarata inagibile per un periodo. La precedente amministrazione comunale spese però dei soldi per rimetterla a posto ma per degli studenti di un altro edificio. Un effetto domino che non si è mai risolto a pieno. «Era stata poi inaugurata alla presenza del preside di Marina di Cerveteri – ricorda il consigliere - al quale appartiene l’istituto delle Due Casette. Dopo il taglio del nastro la scuola sarebbe dovuta tornare ai bambini che c’erano prima. Invece la scelta è stata quella di far entrare quelli di un altro plesso, ovvero dell’istituto Salvo D’Acquisto che aveva più iscritti della capienza disponibile. Direi che è arrivato il momento di costruire un plesso unico che possa ricevere gli alunni della materna, delle elementare e delle medie. È un problema grosso qui in città. Non ho mai sentito parlare nessun esponente di questa amministrazione nel cercare un luogo, un terreno dove realizzare una sede del genere, qui alla fine sono tutte sparse nel territorio ed è un dispendio di energie e di soli e una fatica per le famiglie che devono organizzarsi».

Le famiglie cerveterane sono stanche di attendere e pensano che i loro figli siano di Serie B anche per via dei contaneir che sono vecchi e hanno problemi oggettivi e di usura. «Un’ultima richiesta – conclude sempre Paolacci - sarebbe quella di intitolare la scuola delle Due Casette a Tiziana Grassetti che ha fatto tanto per questa comunità».

