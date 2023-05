Lorenzo Contigliozzi

FIUMICINO - Felicità, sorrisi, spensieratezza e fierezza.

E’ questo il clima e l’atmosfera al Terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino, dove United Airlines ha inaugurato il primo volo diretto Roma – San Francisco, decollato in pieno pomeriggio. Numerosi i passeggeri in attesa di salire sull’aereo, a cui hanno fatto posto altrettanti turisti scesi a Fiumicino.

Il Leonardo Da Vinci, dunque, stringe i propri legami con la California e si prepara nel migliore dei modi all’estate, che ormai è dietro l’angolo. Si tratta solo del primo di molti voli che, durante l’estate, collegheranno Fiumicino e la California: fino al 28 settembre ci sarà infatti un volo giornaliero.

Momento di festa anche per l’equipaggio che, prima di salire sul volo per San Francisco, si è lasciato andare a qualche fotografia, non senza emozione.

Oltre alla stampa, anche molti curiosi si sono fermati a guardare e fotografare lo stand, forse desiderosi di salire su quel volo e potersi godere le meravigliose spiagge di San Francisco. Presenti alla cerimonia Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Adr, Michael Mitolo, General Manager Fiumicino Airport e Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italy di United Airlines. Ad aprire le danze è stato Scriboni, che ha inaugurato la breve ma intensa cerimonia: «C’è una storica collaborazione tra il Leonardo Da Vinci e United Airlines, ed io non posso fare altro che ringraziarli. Noi, come Adr, stiamo cercando di fare il meglio possibile: United Airlines gode di una storia di successo in questo aeroporto e noi vogliamo continuare per raggiungere altri grandi traguardi» ha detto Scriboni, visibilmente soddisfatto.

A margine dell’evento, Scriboni ha dichiarato: «Il volo diretto da Roma a San Francisco, e viceversa, rappresenta un collegamento strategico per noi. Ci permette infatti di collegare direttamente tutta la ‘B Area’ che, prima del Covid, contava oltre 230mila passeggeri l’anno, rappresentando – ha spiegato – il primo mercato di lungo raggio non direttamente collegato. Per noi, dunque, ha una valenza doppiamente strategica».

Scriboni, poi, ha aggiunto: «Obiettivi? Per indole non ci fermiamo mai. Per gli obiettivi di business su questo volo specifico, vogliamo consolidarlo al massimo. Dunque vogliamo renderlo quanto più possibile di successo e, in questo senso, ricercare un’estensione per la stagionalità. Infatti attualmente – ha ricordato – è previsto solo per l’estate. Più in generale – spiega – vogliamo migliorare sempre di più la connettività dell’aeroporto con i mercati internazionali e, inoltre, migliorarla d’inverno. Vogliamo che il picco non si abbia solo in estate ma anche in inverno e per tutto l’anno» ha concluso.

A salire sul palco, poi, è stato Michael Timolo, visibilmente di buon umore. Si è infatti messo a scherzare, coinvolgendoli, con tutti i passeggeri pronti a salire sul volo:«Quanti di voi vanno in California?» ha detto ridendo e facendo fare grasse risate anche ai viaggiatori. Timolo, poi, ha fatto un intervento molto appassionato in cui ha ringraziato il Leonardo Da Vinci, concludendo con altre battute: «Tornerete a Roma? Volete un ultimo piatto di pasta, pezzo di pizza o gelato?» scatenando applausi e risate da parte di tutti i presenti, turisti compresi.Al termine delle dichiarazioni Scribolo, Timolo e Cianciusi sono stati protagonisti del taglio del nastro che ha dato il via alla nuova stagione di voli, e non c’è da dubitare del fatto che saranno tante le persone che saliranno su quel volo per godersi una meravigliosa estate in una delle località più belle della California e degli Stati Uniti.

Prima del brindisi finale c’è stato spazio per una torta “speciale”, raffigurante lo stemma di Aeroporti di Roma e di United Airlines e, in bella vista, il volo di inaugurazione.