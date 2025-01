LADISPOLI – Troppa fila per un’operazione allo sportello. Gli utenti accalcati dentro e fuori all’ufficio postale non ne possono davvero più. Tutta “colpa” dei lavori di restyling avviati nella struttura di via Sironi con il trasferimento successivo dei servizi nella sede di via Regina Margherita, in pieno centro urbano. Inevitabili però i disagi, con un città di oltre 40mila abitanti che non riesce a sopperire tempestivamente a tutte le richieste. Si creano code interminabili per qualsiasi tipo di operazione, bisticci continui, cittadini costretti a stare fuori alle intemperie perché lo spazio è piccolo e non consente a tutti di entrarci. L’azienda Poste Italiane tuttavia ha predisposto il prolungamento dell’orario di apertura della struttura di via Regina Margherita 10, che sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.13 fino a quando non riaprirà l’edificio moderno di via Sironi. La speranza ovviamente è che i lavori procedano a passo spedito.

Proteste pure per lo sportello bancomat che spesso non funziona come ieri nel primo pomeriggio con gli utenti costretti a recarsi in altre località come Marina San Nicola o Cerenova.

