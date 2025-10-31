MACCARESE - Un’infrastruttura sostenibile attesa da tempo: presso il Castello San Giorgio di Maccarese è stato presentato ieri sera, alla presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, al presidente del consiglio comunale, Roberto Severini e all’assessore al LLPP Giovanna Onorati, il progetto della nuova pista ciclabile che collegherà la stazione di Maccarese al lungomare di Fregene.

All’incontro hanno preso parte i tecnici del Comune di Fiumicino, della Maccarese S.p.A. e del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, che hanno illustrato i dettagli di un’opera progettata all’insegna della sostenibilità ambientale, della sicurezza e della valorizzazione del paesaggio locale, in piena continuità con i percorsi ciclabili già esistenti. Il tracciato, lungo circa 2.200 metri, rappresenta un intervento molto atteso dalla cittadinanza e sarà inserito nel Piano delle Opere Pubbliche 2026–2028. L’avvio dei lavori è previsto per la metà del 2026, con conclusione entro la fine dello stesso anno, salvo imprevisti.

La pista attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio — dalla pineta di Fellini al vivaio di Maccarese, costeggiando il fiume Arrone e il mandorleto, fino al borgo e al Castello di San Giorgio — con lo scopo di creare un collegamento diretto tra la zona mare di Fregene e i principali punti di interesse di Maccarese, come chiesa, scuole e aree commerciali, per terminare alla stazione ferroviaria.

Un itinerario pensato per incentivare una mobilità dolce e integrata, che favorisca gli spostamenti in bicicletta e in treno e promuova un nuovo modo di vivere il territorio. Il progetto prevede la messa in sicurezza della rete viaria, la realizzazione di attraversamenti con segnaletica luminosa e l’installazione, lungo il percorso, di rastrelliere e colonnine di pompaggio per le biciclette.

Una parte significativa del tracciato sarà realizzata attraverso il recupero di un’antica canaletta di irrigazione abbandonata da decenni, che verrà bonificata e riempita con materiali inerti e drenanti. Le pavimentazioni saranno realizzate con terre stabilizzate e materiali di alta qualità, a garanzia di durabilità, sostenibilità e ridotta manutenzione nel tempo.

«La nascita di questa ciclabile – ha dichiarato il sindaco è il risultato di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Quando le istituzioni e le realtà del territorio uniscono le forze, nascono servizi di qualità a beneficio dei cittadini. Il progetto rappresenta solo l’inizio di una rete di mobilità sostenibile che collegherà Maccarese, Fregene e, in futuro, anche Focene, in un’ottica di sviluppo armonico e duraturo».

Il primo cittadino ha inoltre annunciato, in anteprima, che l’intervento si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione territoriale, che comprenderà anche la realizzazione del nuovo “Ponte delle Suore” sul fiume Arrone, proprio di fronte al Castello di San Giorgio.