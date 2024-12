SANTA MARINELLA – Approvato con delibera di giunta il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile dal porto di Civitavecchia al Castello di Santa Severa.

Lo annunciano dal Comune di Santa Marinella. L’opera è finanziata, per quanto riguarda lo stralcio del Comune di Santa Marinella, per € 1.496.700,00 con contributo regionale e per € 934.219,41 con fondi propri dell’amministrazione comunale ovvero con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel progetto è quindi prevista una pista ciclo pedonale che congiungerà il porto di Civitavecchia al castello di Santa Severa, lungo il tratto costiero, prevedendo uno snodo al sito archeologico di Castrum Novum, dove sono quindi previsti interventi di valorizzazione.

“Il progetto sta seguendo l’iter previsto- spiega il sindaco Pietro Tidei- Abbiamo già sottoscritto, insieme a Civitavecchia, l’accordo con la Regione Lazio e stiamo provvedendo per l’approvazione della variazione di bilancio per l’accensione del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. In questi giorni stipuleremo con Anas un protocollo d’intesa per risolvere le due criticità evidenziate nel perimetro urbano. Laddove sarà necessario prevediamo la realizzazione di passarella a sbalzo sul sedimento stradale e nessun restringimento interesserà la statale Aurelia».

«Si procederà – aggiunge il primo cittadino -entro il 30 ottobre con l’avviso di gara, cui seguirà entro la prima metà di novembre l’affidamento dei lavori”, ha spiegato il sindaco Tidei.

“Il percorso ciclabile lungo circa 25 km è un modo per valorizzare la nostra città e la nostra costa – dice Tidei –Sono certo che darà impulso al turismo, perché offriremo itinerari per ammirare scorci di interesse storico, archeologico e naturalistico che in auto sono difficilmente apprezzabili. La tappa intermedia prevista a Castrum Novum consentirà di completare gli interventi previsti nel sito, che diventa così un importante snodo di interesse culturale sull’intero percorso, che giungerà fino al Castello di Santa Severa».

«La pista attraverserà l’intera città, passando lungo la costa e evidenziando altri tratti a volte nascosti di Santa Marinella, che verranno quindi riscoperti e ammirati”, conclude Tidei.

Dello stesso avviso è la consigliera Paola Fratarcangeli, delegata al Patrimonio archeologico: «La pista ciclopedonale, passando per Il Parco archeologico di Castrum Novum, darà impulso al turismo culturale che troverà nel sito un centro di alto interesse storico e paesaggistico. Allo stesso modo sarà importante valorizzare anche le adiacenti peschiere romane, altro gioiello del nostro territorio».

