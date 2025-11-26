SANTA MARINELLA - La lista civica “Io Amo Santa Marinella” interviene in merito alle ultime notizie sul cantiere della nuova piscina comunale, il cui completamento è a rischio a causa di una carenza finanziaria. “L'incontro tenutosi con l'impresa appaltatrice – dice Stefano Marino - ha confermato che mancano all'appello circa 700mila euro per far quadrare i conti e terminare l'opera. Questo ennesimo, grave ritardo e l'improvvisa lievitazione dei costi è la prova plastica dell'approccio superficiale con cui l'amministrazione Tidei gestisce le opere pubbliche. La piscina, da fiore all'occhiello promesso in campagna elettorale, si è trasformata nell'ennesima incompiuta e in un potenziale salasso per le casse comunali. L’ottimismo usato dal Sindaco non basta più. I cittadini hanno il diritto di sapere chi pagherà questa somma extra. La nostra preoccupazione, fondata sull'esperienza dei progetti precedenti, è che questo ennesimo fallimento di pianificazione venga scaricato, come di consueto, sulle spalle dei contribuenti di Santa Marinella. “La piscina è bloccata, i costi sono lievitati in modo assurdo e ora i cittadini devono chiedersi se questo buco di 700mila euro verrà coperto con i loro soldi. L'amministrazione deve smetterla con i rendering e la propaganda e passare ai fatti. I grandi progetti devono essere realizzati con competenza, trasparenza e rispetto dei budget, non trasformati in un libro dei sogni costoso e irrealizzabile”.

