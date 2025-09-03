SANTA MARINELLA – Dopo il dibattito sollevato dal Stefano Marino sui lavori alla piscina comunale di Santa Marinella e l’intervento del sindaco Pietro Tidei che ha chiaramente spiegato che il secondo stralcio dei lavori spetta a Città Metropolitana, prende la parola proprio il vicesindaco di Città Metropolitana.

«L'intervista rilasciata dal responsabile della lista civica "Io Amo Santa Marinella" Stefano Marino, secondo cui i lavori per detta opera vanno all'infinito, è destituita di ogni fondamento – dice il vicesindaco - scorretta propaganda politica di basso profilo. Al riguardo, nella mia qualità di vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, mi corre l'obbligo di far presente che i lavori di cantierizzazione sono iniziati lunedì 1 settembre, mentre i prefabbricati che dovranno essere assemblati in cantiere saranno pronti per dicembre 2025 - gennaio 2026». Una risposta che dovrebbe dunque tranquillizzare tutti, anche l’amministrazione comunale che si è detta pronta anche a ricorrere alla Corte dei Conti se necessario.

«L’avvio dei lavori – afferma infatti il vicesindaco di Città metropolitana – rappresenta l’inizio concreto di un percorso atteso da anni e reso possibile grazie a una forte sinergia istituzionale e tecnica. L’intervento, inserito nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), mira a restituire alla cittadinanza un impianto sportivo pubblico moderno, sicuro e rispondente ai più alti standard in termini di efficienza energetica e sostenibilità. La chiusura dei lavori è prevista nei termini indicati dal Pnrr».

