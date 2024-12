CIVITAVECCHIA – Brutto incidente per una minorenne di Civitavecchia verso l'una e mezza di questa notte. La ragazza era seduta sul muretto che costeggia la passeggiata del lungomare nei pressi del Pirgo e, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta precipitando al di sotto, sulla spiaggia.

Il luogo dell'incidente

Attimi di paura e concitazione subito dopo la caduta ma fortunatamente gli amici e i presenti hanno allertato prontamente i soccorsi. La ragazza è stata trasportata inizialmente all'ospedale San Paolo di Civitavecchia per poi essere trasferita in eliambulanza presso il Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. La minorenne, che a quanto pare stava festeggiando il suo compleanno, è stata già operata nell'ospedale romano ma rimane tuttora in coma farmacologico e avrebbe riportato lesioni piuttosto gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul caso indagano i Carabinieri di Civitavecchia, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi, e la Polizia locale.

