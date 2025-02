ALLUMIERE - Tutto pronto ad Allumiere per la sfilata dei Carri Allegorici che oggi animerà le vie del paese con musica e colori.

La partenza della allegra sfilata sarà alle ore 15 da Piazzale Cesare Moroni. La parata sfilerà per via Mertel raggiungendo la piazza della Repubblica e continuando su via Roma, viale Garibaldi fino a piazzale Galimberti, dove tornerà indietro per terminare il tutto in piazza della Repubblica

"Saranno 4 i carri che daranno vita alla parata e nel dettaglio: “Circus” della scuola di danza “New World” di Gabriella Moroni che ci porterà nel magico mondo del Circo - spiega la presidente dell'associazione Pro Loco, Maria Pinardi - sfilerà poi il carro "Pinocchio" dell'associazione Amici della Musica (presidente Stefania Cammilletti) che ci porterà nel fantastico mondo del burattino più amato da grandi e bambini.

Seguirà Oceania realizzato dalla scuola di danza “New Dance Evolution Center”: ritmi tribali musica che ci porteranno alla scoperta di questo continente lontano. Infine sfilera il carro "Brasile" realizzato dal Gruppo Giovanile Parrocchiale (presidente Cinzia Bucci) che promette di trasportarci nei ritmi cariochi colori e divertimento.

Si preannuncia un pomeriggio ricco di musica e divertimento al quale invitiamo tutti a partecipare perché ogni persona merita di tornare bambino una volta all’anno e volare tra coriandoli musiche e sano divertimento".

