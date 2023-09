CERVETERI – Altro tagli di pini a Cerenova. Non c’è pace per gli arbusti della frazione balneare etrusca, molti dei quali malati perché aggrediti dalla cocciniglia che sta creando problemi in molte città italiane. A distanza di poco tempo dall’abbattimento di alcuni pini marittimi davanti al centro commerciale di via Angelucci, altre alberature sono state sradicate da largo Tuscolo. Una decisione in un certo senso privata perché autorizzata non dal comune di Cerveteri ma dal condominio. Resta il fatto che questi interventi spaccano sempre la comunità tra chi li ritiene necessari per aspetti legati alla sicurezza anche relativa alla pavimentazione stradale, chi invece punta l’indice contro la mancata prevenzione della cura delle piante che poi porta alla malattia. Il nulla osta comunque non è stato digerito da tanti residenti. «Abbattere i pini è stata una necessità ma a me ha fatto tanta tristezza vedere tanti uccelli, ieri sera, disorientati andare di qua e di là, chissà quanti nidi sono andati persi con dentro gli uccellini. Adesso visto che il sacrificio è stato compiuto mi auguro che vengano fatti al più presto i lavori sulla strada sottoposta ad allagamenti quando piove. Non ha una segnaletica ed è piena di buche», scrive la signora Laura.

«Sotto i pini ci sono i parcheggi regolarmente pagati da chi abita lì e non può parcheggiare perché impossibilitato dalle radici, per non contare la pericolosità di chi cerca di camminarci», è il commento di un altro residente. «Non abbiamo motivo – sostiene pubblicamente Enzo Musardo, presidente del Comitato di Cerenova e Campo di Mare - di mettere in dubbio la perizia del dottore forestale. Quando si debbono abbattere piante secolari però è sempre un dispiacere. Il problema degli alberi nella nostra cittadina è antico e parte dalla mancanza di adeguata manutenzione del verde pubblico negli ultimi dieci anni». Da Cerenova a Cerveteri. A breve verranno abbattuti anche altri alberi in via Chirieletti dove da tempo la pavimentazione è spaccata per la presenza delle radici.

