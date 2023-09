LADISPOLI – Di pini sulla via Aurelia ne verranno rimossi altri. Almeno 16, considerato che per l’Anas sono instabili a causa degli incendi che in questi anni hanno aggredito le alberature sulla statale. È un colpo al cuore per i ladispolani perché sono affezionati a queste piante anche per via del famoso ciak de “Il sorpasso”, film del regista Dino Risi uscito nel 1962 e che inquadrò appunto gli alberi nelle varie scene. In particolare quella dove Vittorio Gassman (Bruno Cortona) e Jean Louis Trintignant (Roberto Mariani) viaggiavano a bordo della loro Spider con un anziano contadino andando verso la Toscana.

Ma i pini sono insicuri dopo una relazione dell’agronomo e così Anas ha già chiesto l’autorizzazione al Comune e alla Sovrintendenza per poterli abbattere. La conferma arriva dall’assessore ai Lavori pubblici.

«L’Anas ci ha chiesto l’autorizzazione per procedere - risponde Veronica De Santis, assessore ai Lavori pubblici del comune di Ladispoli – e credo sia un atto dovuto perché gli alberi sono secchi e, a quanto ci hanno detto, in stato di degrado perché colpiti dagli incendi. Dispiace ovviamente ma credo non si possa fare altro. Non si tratta di una scelta politica». Alcuni di questi alberi sono stati già sradicati per lo stesso motivo. Circa un anno fa un arbusto crollò improvvisamente sulla carreggiata rischiando di travolgere gli automobilisti di passaggio. Il tronco enorme sfiorò un residente al volante della sua Ford a un solo metro dall’impatto fatale. L’Anas a breve dovrà programmare gli interventi di sradicamento dei pini dopo aver scelto la ditta incaricata indicando i giorni e le modalità dei cantieri. Non solo incendi. Nell’ultimo periodo molti altri pini sono stati attaccati dalla cocciniglia e si sono seccati causando un altro pericolo sul fronte dell’instabilità. Un problema registrato non solo a largo Tuscolo a Cerenova ma anche in tante altre zone del litorale e di altre città.

