SORIANO NEL CIMINO - Sono terminati gli interventi di manutenzione al piazzale della Faggeta di Soriano nel Cimino, area di grande valore naturalistico e riconosciuta come sito Unesco. I lavori, realizzati dalla provincia di Viterbo con la collaborazione del comune di Soriano nel Cimino, hanno riguardato la fresatura di alcune porzioni del piazzale, l’asfaltatura e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’intervento si è reso necessario per risolvere situazioni di pericolosità e di degrado che negli ultimi tempi avevano causato disagi ai visitatori e offerto un’immagine poco decorosa di uno dei luoghi più frequenti e suggestivi del territorio.

Con la conclusione dei lavori, entrambi i piazzali dell’area risultano ora pienamente riqualificati e sicuri,

«La Faggeta di Soriano è un patrimonio di bellezza e unicità riconosciuto a livello internazionale – ha dichiarato il presidente della provincia -. Interventi come questo dimostrano come la collaborazione tra enti possa tradursi in risultati concreti per la valorizzazione del nostro territorio».

