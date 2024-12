SANTA MARINELLA - Piazza Trieste è tornata a fare da cornice ad un evento di carattere artistico, storico e culturale che ha animato il cuore della città con musiche, incontri e performance teatrali. «Ho avuto il piacere di poter presenziare - ha sostenuto il sindaco Tidei - insieme all'assessore alla cultura Gino Vinaccia e alla delegata Paola Fratarcangeli, in Piazza Trieste, ospitati dall'associazione culturale dell'omonima Piazza, distinta da diverse attività commerciali, in occasione della conferenza spettacolo Il vino di Dionisio, Dei, Eroi e Uomini a Banchetto, presente all'interno del cartellone estivo Teatro sotto le Stelle, alla sua prima edizione che si è tenuta nel centro storico di Santa Marinella. Una serata all'insegna dell'arte, della storia, della cultura e dell'enogastronomia, ideata dall'attore e regista Agostino De Angelis, organizzata e promossa dall'associazione culturale Piazza Trieste, in collaborazione con l'associazione Archéo Theatron e l'Academy for Theater, Cinema e Cultural Heritage, con il patrocinio gratuito della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale». «Un'importante iniziativa - ha proseguito Tidei - che ha illuminato come un teatro sotto le stelle il cuore del centro storico con un incontro attraverso cui lo spettatore è stato accompagnato in un suggestivo ed interessante percorso nella storia, illustrato dall'archeologo Marcello Tagliante, che si è soffermato nei tempi più antichi, ovvero a quando il vino ha iniziato ad assumere la sua notevole importanza per poi terminare ai nostri giorni. In particolare, l'avvocato Mario Iervolino sommelier Fisar della delegazione storica Fisar Civitavecchia. La serata è stata anche animata da coreografie teatrali, curate dal regista De Angelis. Un'iniziativa molto partecipata che siamo contenti di aver potuto ospitare nella nostra città poiché desideriamo continuare a dare forma a manifestazioni di forte interesse che puntano alla valorizzazione del nostro territorio e fanno rivivere il centro storico anche in occasione della stagione estiva, raccogliendo un gran numero di persone che in tal modo tornano ad incontrarsi in uno dei tratti più belli di Santa Marinella».

