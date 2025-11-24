TARQUINIA - Venerdì 5 dicembre, dalle ore 16.45, presso l'Università agraria di Tarquinia, un convegno pubblico dedicato al Piano dei porti recentemente approvato dalla Regione Lazio, che prevede, tra le opere più significative, la realizzazione di un porto turistico nel territorio di Tarquinia, con una capacità stimata tra i 300 e i 600 posti barca.

È questa l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia, al fine di illustrare e approfondire i contenuti del piano regionale, e in particolare il progetto del porto di Tarquinia, atteso da decenni e che si auspica possa rappresentare un fondamentale volano di riqualificazione e rigenerazione turistica e commerciale per il Lido di Tarquinia e per l’intero territorio comunale.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare chiarezza su un progetto ambizioso che, nelle ultime settimane, ha catalizzato l’attenzione dei media e alimentato il dibattito pubblico, anche alla luce delle diverse posizioni espresse da forze politiche, associazioni e cittadini.

Al convegno interverranno l'onorevole Giulio Zelli, presidente della Commissione Ambiente e Agricoltura al Consiglio regionale del Lazio, l'onorevole Daniele Sabatini, capogruppo Fdi in Regione Lazio e l'onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici alla Camera dei deputati.

Saranno, inoltre, invitate le associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato, dell’industria, del turismo e i sindacati balneari, nonché commercianti, esercenti ed autorità della città.

