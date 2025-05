FIUMICINO - L’Amministrazione comunale di Fiumicino ha approvato, con apposita delibera di Giunta, un protocollo d’intesa con la F.I.D.C. – sezione comunale di Fiumicino (Federazione Italiana della Caccia), finalizzato alla tutela dell’equilibrio ambientale e della sicurezza pubblica nelle aree verdi del territorio, in particolare all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Negli ultimi anni, la presenza crescente di fauna selvatica – in particolare daini e cinghiali – in aree sia protette che urbane ha comportato situazioni critiche in termini di sicurezza stradale, tutela dell’ambiente naturale e convivenza con le attività agricole.

In un’ottica di gestione responsabile e condivisa, l’accordo prevede la collaborazione con operatori specializzati della F.I.D.C., formati e autorizzati, per supportare le autorità competenti attraverso le seguenti attività: Monitoraggio e segnalazione delle carcasse di animali rinvenuti sul territorio, potenzialmente colpiti da PSA (Peste Suina Africana); Censimento e studio scientifico delle popolazioni di daini e cinghiali presenti; Analisi biometriche e monitoraggio sanitario degli animali selvatici; Piani di cattura e ricollocazione in ambienti idonei, nel rispetto delle norme vigenti e sotto supervisione dell’Ente gestore della Riserva; Attivazione di interventi mirati autorizzati, solo in presenza di gravi danni accertati o rischi per la sicurezza pubblica, e solo previo coordinamento con le autorità sanitarie, ambientali e di pubblica sicurezza; Supporto al personale veterinario in caso di segnalazioni sanitarie relative alla fauna; Individuazione di aree sicure e temporanee all’interno della Riserva dove accogliere gli animali eventualmente catturati per ragioni gestionali.

L’obiettivo principale è quello di garantire la convivenza tra uomo e fauna selvatica, tutelando al tempo stesso la biodiversità, il benessere animale e la sicurezza del territorio attraverso un approccio scientifico, controllato e rispettoso dell’ambiente.