CERVETERI – Flash pronto a scattare anche con il semaforo verde? Sarà compito dei tecnici e della polizia locale verificarlo, ma per i comitati di zona quel photored posizionato mesi fa sulla via Aurelia a Cerenova è un rebus. «Un nostro stretto collaboratore – spiega Alessio Catoni, presidente – ci ha comunicato questa presunta anomalia della struttura di rilevazione. Come documentato anche da un video, il flash parte anche con il verde. Arriverà il verbale? Lo capiremo nelle prossime settimane. Questo non lo sappiamo però non è stato l’unico ad essersi accorto di questa difformità. Confidiamo che la società che ha in gestione le apparecchiature elettroniche ricontrolli tutti i passaggi. Noi vigileremo su questa vicenda». In pochi minuti si è diffuso il tam tam sui social e i cittadini hanno protestato chiedendo anche accesso agli atti nel comando della polizia locale che ha annunciato verifiche. L’ultimo dato aggiornata risale a poco prima di Natale quando le contravvenzioni avevano superato quota 700 dal 30 settembre all’esordio. Le multe potrebbero essere oltre 800 ad oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA