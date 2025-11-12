S. MARINELLA - La lista civica “Io Amo Santa Marinella” accusa il sindaco Pietro Tidei di aver fuorviato l'opinione pubblica riguardo la futura gestione dello stabilimento balneare comunale Perla del Tirreno, dopo che l'amministrazione ha smentito la volontà di ricorrere al project financing. «In un recente video – dice Marino - il sindaco ha affermato che per lo stabilimento è in corso una normale gara per l'affidamento e ha negato l'intenzione di utilizzare il project financing. Questa dichiarazione è smentita dalla documentazione ufficiale del Comune. La delibera di giunta, numero 217, recita testualmente “Stabilimento balneare Perla del Tirreno, programmazione di interventi volti alla riqualificazione del sito, applicazione del partenariato pubblico privato”. Il partenariato pubblico privato è il contenitore giuridico in cui rientra il project financing. Affermare che è in corso una normale gara mentre si applica il partenariato significa confondere i cittadini, nascondendo il fatto che si sta cedendo al privato il finanziamento, la costruzione e la gestione di un bene pubblico per anni. Siamo di fronte all'ennesima bugia raccontata in video ai cittadini. Il Sindaco, pur di negare l'evidenza, nega i suoi stessi atti. Non si tratta di una normale gara quando si applica il partenariato, si tratta di un'operazione che vincola la città a un privato. Le due cose sono incompatibili, a meno che l'amministrazione non abbia fatto marcia indietro in extremis a causa della nostra pressione e delle proteste dei cittadini. In questo caso, avrebbero dovuto ammetterlo chiaramente”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA