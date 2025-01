Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la Cassia Cimina. L’auto su cui viaggiava stava procedendo in direzione Viterbo quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi. Si è trattato di un incidente autonomo.

La donna, alla guida, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale, ma, fortunatamente, non avrebbe riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso.