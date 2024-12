LADISPOLI – Ha perso il controllo della sua auto probabilmente a causa di un malore finendo sul marciapiede e finendo la sua corsa contro una cabina enel. Grave incidente all’incrocio tra via Taranto e via Cagliari. La donna, una 50enne, è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso al Sant’Eugenio di Roma. A seguito dell'impatto tutta la zona circostante è rimasta senza energia elettrica.