LADISPOLI - «Se dovete passare sul ponte che va da via Firenze a via Claudia, fate attenzione specialmente chi va su due ruote». Sui social c’è chi pensa all’incolumità degli altri. E così, tra un post di denuncia e uno di avvertimento, in questi giorni di maltempo, le pagine facebook dedicate alla città balneare sono state utilizzate per un “censimento” delle voragini presente sulle arterie stradali.

Poche quelle che si “salvano”. Quasi tutte invece necessiterebbero di una riqualificazione. A peggiorare la situazione non solo le costanti piogge di questi giorni che hanno sfaldato l’asfalto, ma anche i lavori della fibra più volti denunciati da cittadini e opposizione, che hanno lasciato dei veri e propri solchi sulle vie ladispolane. E come ci si poteva immaginare le piogge non hanno certo aiutato a migliorarne la situazione.

«Uno fa anche attenzione - scrive Valerio - ma il vero problema è che ne schivi una per prenderne altre 7. Saranno “contenti" i gommisti ci sarà un incremento di riparazioni».

PIERINI: «SQUADRA PRONTA AD INTERVENIRE»

«Il problema quando si verificano queste condizioni meteo non è solo di Ladispoli», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini che però rassicura: «Già da domani la squadra dovrebbe ripristinare le situazioni più pericolose se non tutte». «È chiaro - ha sottolineato - che quando piove non può intervenire».

RESTYLING MANTO STRADALE, RIPARTONO I LAVORI

Addio buche, almeno per il momento, già dai prossimi giorni. Ma la riqualificazione vera e propria delle arterie cittadine? Non sono infatti poche le strade che necessitano di un intervento serio di restyling. Dal centro alla periferia tra i lavori della fibra e gli interventi che risalgono ormai ad anni fa, il manto stradale presenta notevoli criticità (per non parlare poi della segnaletica orizzontale quasi totalmente sparita).

«Sempre dai prossimi giorni, al massimo da lunedì - ha detto Pierini - riprenderemo gli interventi di rifacimento». Fari puntati sul Campo Sportivo e sulla zona adiacente la chiesa del Sacro Cuore dove in più occasioni erano state segnalate delle criticità. In questo caso non si interverrà «solo sulle buche».

«Abbiamo inoltre ancora in corso - ha aggiunto l’assessore - gli interventi sulle strade rurali. Si tratta di investimenti enormi. Ci serve solo la clemenza del tempo».

