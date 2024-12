CERVETERI – Centro per gli anziani solo a tempo, poche ore a settimana per lo svago ricreativo di chi vorrebbe solo trascorrere le giornate assieme. «Per il contrasto alla nostra solitudine, abbiamo solo 5 ore di tempo a settimana per giocare a carte o fare liberamente altro nei pomeriggi dal lunedì al venerdì. L’ampia struttura del centro è dedicata nel restante tempo a corsi a pagamento», è lo sfogo di un residente. Indice puntato ancora una volta sulla gestione del centro di via Luni, a Cerenova. «L’associazione di promozione sociale che gestisce il centro – prosegue - è senza scopi di lucro. Nel regolamento del municipio è contemplato all’articolo 5 che l’Ente provveda alla manutenzione ordinaria e al pagamento delle utenze dei locali senza oneri di locazione ed è anche riconosciuto all’Aps un contributo annuale per sostenere parte delle attività del centro. Chiediamo alla classe politica di voler intervenire». Una istanza di cui si fa carico anche il comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare. «È il motivo principale – scrive pubblicamente il presidente, Enzo Musard – per cui anche il nostro comitato, dopo tanti anni, non ha più un punto di riferimento sociale. È stato azzerato lo sportello del cittadino e il punto di sicurezza solidale del controllo del vicinato. Questa è un’altra colpevole disattenzione da parte della nostra politica cerveterana».

Per diversi anni il centro è rimasto anche chiuso, un po' per la pandemia ma anche per la mancanza di alcuni requisiti della struttura e poi per la difficoltà nel costituire un’associazione con tanti anziani che alla fine si sono ritrovati senza un posto dove andare per trascorrere il tempo.

