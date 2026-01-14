Ancora un pedone investito sulle strade della Tuscia in questo inizio 2026. L’uomo è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. L’incidente è avvenuto oggi a Montefiascone intorno alle 12 lungo la strada provinciale 127 via Teverina, a pochi passi dall’incrocio con la Umbro Casentinese, nella frazione Grazie.

Per cause ancora in corso d’accertamento una Bmw ha travolto un uomo settantenne, Giorgio Todini, che è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Considerate le ferite riportate e la loro gravità, i sanitari del 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha poi trasportato l’uomo all’ospedale Santa Rosa.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Montefiascone per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.