TARQUINIA – Il direttivo e la segretaria del Pd di Tarquinia si presentano agli iscritti e ai simpatizzanti il giorno 12 marzo alle ore 17.30 nella sede di via Garibaldi.

L’incontro è volto anche a conoscere le richieste e le esigenze degli iscritti ma anche più in generale dei cittadini. La volontà della nuova segretaria e del direttivo è quella di stare in mezzo alla gente, di aprire una nuova pagina che sia di partecipazione attiva e foriera di tante belle iniziative.

Emanuele Scomparin passa il testimone ad Anna Maria Vinci che nei prossimi giorni nominerà anche la segreteria

“Ringrazio la segreteria del partito, Emanuele Scomparin e quanti mi hanno voluta alla guida di questa importante sezione afferma Anna Maria Vinci - è per me un grande onore essere stata scelta ed è stata, lo confesso, anche una grande sorpresa. Mi impegnerò con determinazione, per coinvolgere i cittadini ad essere parte attiva nel dialogo e nelle decisioni del partito”.

“La nostra sede sarà aperta a coloro che credono nelle istanze democratiche del PD – continuano dal direttivo unitariamente alla segretaria- e a chi si pone in maniera propositiva e fattiva e non prettamente polemica. Insieme possiamo trovare obiettivi comuni, punti di raccordo e proporre soluzioni a problematiche per il bene della nostra cittadina. Insieme possiamo crescere e portare avanti i valori di cui si fa portatore il PD. Ci proponiamo e lavoreremo con un atteggiamento di continuità relativa all’opera di costruzione operata dalla segreteria precedente e dall’ex segretario Scomparin, obiettivo è consolidare quindi i rapporti con la coalizione che ci sostiene. Particolare importanza sarà data anche al gruppo dei giovani democratici, che tra l’altro sono prossimi al congresso. Vi aspettiamo nella nostra sede di via Garibaldi”.

Il nuovo direttivo è composto da donne e uomini «pronti ad impegnarsi seriamente per far crescere il partito e per il bene della città.”.

Nel direttivo sono stati eletti: