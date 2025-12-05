FIUMICINO - Si è tenuto in questi giorni il congresso del Circolo del trasporto aereo del Pd Roma, che riprende il suo cammino dopo molto tempo.

«E’ stata un’iniziativa nata dal basso, che raggruppa in sé tutti gli elementi di una filiera produttiva articolata e complessa.

Il polo produttivo più importante del Lazio che dovrà affrontare sfide difficili nel prossimo futuro - spiegano i responsabil -. Tanti gli spunti di riflessione, in un congresso che è stato caratterizzato da competenze di alto profilo ed una passione spiccata, sia per il confronto che per la propria professione.

Il tema della quarta pista di Fiumicino, quello del riordino aeroportuale, la tutela del lavoro ma soprattutto la necessità di tarare le politiche attive sul lavoro su personale altamente specializzato.

L’obiettivo è quello di essere il polo di discussione di argomenti tecnicamente complessi, di fungere da interfaccia con il partito ed il mondo politico, di ridare forza alla voce di chi in questi anni, per scelte industriale discutibili, ha visto negarsi la possibilità di essere reinserito nel mondo produttivo, potendo degnamente esprimere le proprie competenze.

Dentro questa comunità si sono riconosciuti tanti lavoratori, che rappresentano i vari ambiti del tessuto produttivo del trasporto aereo. Addetti del catering, piloti, esperti di trasporto aereo, addetti del duty free, controllori di volo, addetti alla sicurezza aeroportuale, assistenti di volo, persone in attività ed anche lavoratori che hanno perso il lavoro nelle varie crisi che hanno afflitto il settore ormai da anni.

Nel fare i migliori auguri alla nostra neoeletta segretaria Romina Fabretti, siamo lieti di aprire le porte di questa comunità a quanti vorranno dare il loro contributo a questo appassionante percorso politico».

