TOLFA - ALLUMIERE - CANALE - Dopo le rassicurazioni diffuse dai sindaci riguardo al completamento delle Case della Comunità di Canale Monterano e Tolfa/Allumiere, i Circoli del Partito Democratico di questi comuni invitano “alla prudenza” e chiedono maggiore trasparenza sulla reale situazione dei finanziamenti.

Secondo quanto dichiarato dalla ASL Roma 4 e dai sindaci dei quattro comuni, i progetti non sarebbero in discussione e le strutture verrebbero comunque realizzate, ma i Democratici unitariamente sottolineano che «al momento mancano informazioni chiare e ufficiali sui presunti nuovi fondi e sulla loro provenienza, mentre è certa la cancellazione dei finanziamenti PNRR stabilita dalla delibera di Giunta regionale del 6 novembre».

Il nodo, dunque, non riguarda solo la prosecuzione dei lavori, ma anche la necessità di conoscere con precisione le nuove fonti di copertura economica. «È fondamentale – si legge nella nota – che su una questione così rilevante per i territori ci sia trasparenza assoluta, con una comunicazione chiara ai cittadini sulle risorse utilizzate e sulle garanzie di realizzazione delle opere».

I Circoli del PD giudicano inoltre molto positiva l’interrogazione presentata dalla consigliera regionale Eleonora Mattia, che considerano «lo strumento istituzionale più corretto per ottenere risposte ufficiali e verificabili”.

I Democrat concludono poi: «Alla luce della confusione informativa che accompagna queste decisioni – aggiungono – spetta al presidente Francesco Rocca, anche in qualità di assessore regionale alla Sanità, fornire un comunicato formale e dettagliato, citando gli atti e i riferimenti regolamentari pertinenti. Solo così sarà possibile chiarire definitivamente la situazione e ristabilire la fiducia dei cittadini».

