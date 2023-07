CERVETERI - Momenti di paura ieri pomeriggio in via delle Mura Castellane, alla “nuova” fermata del bus (già ampliamente contestata da cittadini e opposizione). Un’auto in sosta in piazza Aldo Moro è finita a ridosso della fermata. Forse il freno di stazionamento mal inserito. Un incidente, insomma. Per fortuna non si sarebbero registrati feriti, ma solo tanto spavento.

