PASSOSCURO - All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS Centro cure palliative a Passoscuro, struttura della Santa Sede, è stato inaugurato un nuovo spazio naturale Wwf che permetterà di inserire il contatto con la natura nei percorsi di cura dei piccoli e giovani pazienti, e di favorire momenti di tranquillità e socializzazione per pazienti e famiglie.

L’Oasi in Ospedale di Passoscuro, sul modello delle altre già realizzate, è un’area verde con alberi, un giardino per le farfalle, siepi, uno stagno, piante aromatiche, casette nido e mangiatoie per uccelli.

Gli spazi sono progettati includendo, oltre gli obiettivi educativi, anche quelli terapeutici. All’Oasi in Ospedale è anche affiancato un carrello che trasporterà piccoli giardini portatili così da farne godere i pazienti che non possono accedere all’Oasi. Inoltre, l’Oasi si propone come fonte di momenti di benessere psicofisico anche per le famiglie e i fratellini dei bimbi ricoverati, in un contesto difficile come quello che vive chi ha un proprio caro ricoverato in un ospedale di cure palliative.

L’Oasi in Ospedale è un vero e proprio laboratorio all’aperto dove osservare, conoscere e imparare a prendersi cura della Natura, sia per momenti di relax che favoriscano il benessere psicofisico, sia per svolgere attività terapeutiche. L’Oasi in Ospedale di Passoscuro potrà essere utilizzata, in media, in un anno, da oltre 1000 persone (cifra che comprende pazienti, famiglie e operatori sanitari). Centro per le Cure palliative pediatriche è dedicato all’accoglienza di bambini e adolescenti con malattie rare, inguaribili, ad alta complessità assistenziale. Garantisce la presa in carico del paziente e di tutto il nucleo familiare.

Il Centro cure palliative di Passoscuroè la prima struttura di questo tipo presente sul territorio regionale.

Con 20 posti letto e residenziali e 2 posti letto di Day hospice, il Centro si occupa della cura e del controllo attento dei sintomi, primo fra tutti il dolore, e delle patologie concomitanti, con un’attenzione particolare all’alimentazione e ai problemi a essa correlati. Inoltre, si prende cura anche dei bisogni psicologici, relazionali, spirituali, sociali, educativi dei bambini e ragazzi di cui si occupa.