ALLUMIERE - In collina le comunità di Allumiere, La Bianca e Tolfa si preparano alla Pasqua: da oggi al via i riti e le celebrazioni religiose guidate dai parroci don Roberto Fiorucci (Allumiere), don Fabio Casilli (La Bianca) e don Martin Bahati (Tolfa). Ad Allumiere don Roberto Fiorucci oggi pomeriggio alle ore 18 celebrerà la solenne Messa in Coena Domini e domani si snoderà per le vie del paese la processione del Cristo Morto.

Il periodo di Quaresima ad Allumiere è iniziato con il rito austero dell’imposizione delle Ceneri, precedentemente preparate dai bambini del catechismo bruciando in oratorio i ramoscelli d’ulivo dell’anno precedente.

È proseguito con gli incontri settimanali della "Lectio divina" sul vangelo della domenica, tenuti dal parroco don Roberto Fiorucci e che si sono tenuti ogni giovedì alla presenza di molti parrocchiani. Un altro appuntamento importante è stata la Via Crucis che si è svolta ogni venerdì in parrocchia. Al termine della messa domenicale di questo Tempo di Quaresima i bambini hanno fatto dei “fioretti” di carta che hanno via via attaccato su una croce spoglia che di domenica in domenica si riempiva di fiori.

Il “fioretto” di carta corrispondeva all’impegno che i bambini prendevano per la settimana scegliendo tra il digiuno (rinunciando a qualcosa non solo da mangiare), la preghiera (anche se breve però mattina e sera) e l’elemosina (fare almeno un’azione buona al giorno). La croce si è quindi riempita di fiori fino ad apparire completamente fiorita. Molto bella è stata anche la rievocazione della Cena Pasquale Ebraica con i bambini di Prima Comunione e i loro genitori, fratelli e sorelle. Venerdì scorso c'è stata l’ultima Via Crucis che si è snodata per le vie del paese con partenza alle ore 21 dalla chiesa parrocchiale: grandissima è stata la partecipazione di grandi e piccoli. La Via Crucis è stata molto suggestiva e si è svolta in un clima di grande fede, intimità e Comunione. Domenica scorsa. Domenica scorsa, "Domenica delle Palme", don Roberto ha aperto le celebrazioni della Settimana Santa. A causa del maltempo la "Processione delle Palme" è partita dai giardini di fronte il monumento e ha visto la partecipazione di tantissime persone, tra queste i bambini del catechismo con le tradizionali e meravigliose “crocette” guarnite di fiori. Lunedì Santo don Roberto ha dato vita alla celebrazione penitenziale nella chiesa parrocchiale.

Stasera, "Giovedì Santo", verrà celebrata la messa in “Coena Domini” alle ore 18; nel corso della messa il parroco don Roberto procederà con il rito della lavanda dei piedi a dodici bambini (sei maschi e sei femmine) che riceveranno la Prima Comunione il prossimo 4 maggio. Al termine della celebrazione il Santissimo Sacramento sarà deposto all’Altare della Reposizione solennemente allestito dal parroco e da alcuni volontari. Qui sarà possibile adorarlo fino a mezzanotte per poi riprendere alle 7 del Venerdì Santo.

Durante la notte l’adorazione personale sarà alternata da quella comunitaria animata dai gruppi GGP e CL. Venerdì Santo alle ore 9 ci sarà la celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle Lodi mattutine. Proseguirà l’adorazione personale fino alle ore 15, quando inizierà la commemorazione della Passione e Morte di Cristo.

Alle ore 21 uscirà la solenne processione del Cristo morto che sfilerà per le vie del paese. Sabato Santo alle ore 9 ci sarà la celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle Lodi mattutine. La chiesa rimarrà in silenzio (le campane, infatti, non suoneranno già dal giovedì sera) e spoglia di tutti gli arredi liturgici in segno di lutto fino all’inizio della solenne Veglia Pasquale, che verrà celebrata alle ore 21. Dal buio (simboleggiato dalla chiesa a luci spente) tornerà a splendere la luce del Cristo Risorto (le luci della chiesa si accenderanno di nuovo) che, sconfiggendo la morte, dona la vita.

Nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes di La Bianca il parroco don Fabio Casilli ha dato il via alle celebrazioni della Settimana Santa, che è iniziata con la penitenziale e la cena comunitaria. Nella Domenica delle Palme la processione è partita dalla piazzetta al centro della frazione con la benedizione delle palme e tanti bambini con le piccole croci infiorate, con il parroco don Fabio Casilli in groppa ad un asinello, subito dopo la messa animata dal coro parrocchiale. La settimana santa prosegue stasera alle ore 21 con la Messa in Cena Domini e la lavanda dei piedi con dodici adulti che rappresenteranno gli apostoli, subito dopo la veglia all'Altare della Reposizione. Venerdì 18 alle ore 17.30 ci sarà l'adorazione della Santa Croce. Sabato 19 alle ore 22 Santa Messa e vegli pasquale con il rinnovo del fuoco e dell'acqua.

Domenica 20 Pasqua santa messa alle ore 10.30 animata dal coro parrocchiale

Anche a Tolfa i riti e le celebrazioni per la Settimana Santa sono iniziati domenica scorsa con la messa solenne della “Domenica delle Palme”. Per l’ occasione la comunità di Tolfa si è radunata sul sagrato della Chiesa di Sant'Egidio, in via Frangipane, dove il parroco don Martin Bahati ha benedetto i rami d'ulivo e ha celebrato la Santa Messa presso la chiesa di Sant'Egidio.

Da oggi Tolfa si prepara a vivere intensamente la Settimana Santa fino a domenica. Oggi pomeriggio, sotto l’attenta guida del parroco don Martin Bahata, si continuerà con le celebrazioni del Giovedì Santo alle ore 16 con l’Esposizione del Santissimo Sacramento nella chiesa di Santa Maria della Sughera; nella parrocchia di Sant'Egidio seguirà alle 18 la Messa della Cena del Signore e alle ore 21 l’Adorazione Eucaristica comunitaria a Sant’Egidio.

Intanto cresce l'attesa per la processione del Cristo Morto che si svolgerà venerdì sera dalle 20.30; la processione sarà preceduta alle 17 dalla Celebrazione dell'Adorazione della Croce. Molto attese anche le tradizionali celebrazioni del Venerdì Santo e della notte di Pasqua. Venerdì Santo alle 17 a Sant'Egidio e alle 20.30 la processione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA