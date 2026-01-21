CERVETERI – Tornerà a nuova vita la via Settevene Palo Nuova. L’arteria provinciale che collega la città etrusca a Bracciano, all’ospedale Padre Pio era completamente abbandonata e in questi giorni Città Metropolitana di Roma Capitale ha ufficialmente avviato il piano di restyling. Sulla Settevene Palo si sono dati appuntamento, oltre ai tecnici, il sindaco cerveterano, Elena Gubetti, quello di Bracciano, Marco Crocicchi, il consigliere metropolitano, Alessio Pascucci e la delegata di Città Metropolitana a Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia. Durante l’incontro è stato possibile fare il punto sulle azioni in corso, che interessano i tratti maggiormente ammalorati della strada, in particolare tra via Doganale e via degli Angeli Ceretani, oltre ad affrontare le ulteriori criticità che riguardano questo fondamentale nodo viario abbandonato per anni per la disperazione di automobilisti e pendolari. «Un sopralluogo importante quello dell’altra mattina – dichiara Elena Gubetti – e con Città Metropolitana, ente titolare della strada, abbiamo avuto modo di confrontarci a lungo sulle esigenze della strada. Attualmente sono in corso i lavori nel tratto che presentava le maggiori urgenze, ovvero quello successivo al bivio di via Doganale. Successivamente si proseguirà con interventi significativi per la messa in sicurezza della zona che collega lo svincolo allo stadio Enrico Galli. Doveroso da parte nostri ringraziare i consiglieri Chioccia e Pascucci per la disponibilità e attenzione verso il territorio». In questi giorni si era fatta sentire l’opposizione cerveterana raccogliendo decine e decine di proteste.

