CERVETERI – La sesta farmacia comunale sarà realtà in terra etrusca. Sono partiti ufficialmente i lavori per la realizzazione dell’edificio in un’area strategica tra la via Aurelia e via Fontana Morella, utile soprattutto per i residenti di Cerenova e Campo di Mare in vista specialmente dell’estate quando la popolazione in genere raddoppia. Vacanzieri a parte, si è registrato un aumento del numero degli abitanti che si sono trasferiti dalla Capitale e quindi è in quest’ottica che è stato pensato il potenziamento del servizio per gli utenti. In realtà in un primo momento quei locali acquisiti dal Comune sarebbero dovuti essere destinati al comando della Polizia locale dopo una convenzione urbanistica di circa 4 anni fa. Poi non se n’è fatto più niente e da qui la decisione di aprire un presidio sanitario per la popolazione. Come anche le altre cinque, sarà la municipalizzata Multiservizi Caerite Spa a gestire la farmacia pubblica. Un progetto fortemente voluto dal sindaco Elena Gubetti.

IL TRAFFICO

In futuro bisognerà capire però come risolvere il caos relativo all’intasamento della circolazione veicolare per la presenza anche di un centro commerciale e di un semaforo a ridosso della statale e di un’altra arteria ad alto scorrimento come via Fontana Morella. Da qui la richiesta del primo cittadino di una specie di consolare che attraversi un terreno dietro la cantina in direzione di Civitavecchia. Difficile se non impossibile infatti la costruzione di una rotatoria non solo per la questioni di spazio ma anche per le vicinanze di due caserme, una militare e l’altra dei vigili del fuoco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA