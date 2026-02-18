ALLUMIERE - Sono ufficialmente iniziati gli interventi di riqualificazione e valorizzazione integrata dei geositi e dei siti di interesse storico-minerario del Parco Archeo Geominerario di Allumiere – Monti della Tolfa. Un progetto di ampio respiro, reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Lazio, che punta alla tutela ambientale e alla fruizione sostenibile di alcuni luoghi simbolo del patrimonio naturale e archeo-minerario del territorio. Le prime operazioni hanno riguardato le bonifiche ambientali di aree inserite in una rete di percorsi di conoscenza collegati al Parco Archeo Geominerario e al sistema Rete Natura 2000 – Monumento Naturale Faggeto di Allumiere, con l’obiettivo di creare un sistema integrato di valorizzazione che coniughi tutela dell’ambiente, memoria storica e promozione culturale. I geositi interessati dagli interventi sono: Cava Grande, l’area archeologica de “La Bianca – Chiesa dei Minatori”, il sito archeo-minerario delle miniere di Poggio Malinverno e la miniera di Galena, risalente al XVIII secolo. Luoghi di grande valore paesaggistico e storico, testimonianza della lunga tradizione estrattiva che ha segnato profondamente l’identità dei Monti della Tolfa. Le attività già avviate e quelle che proseguiranno nei prossimi mesi sono seguite e coordinate dall’assessore all’Ambiente Carlo Cammilletti e dagli uffici comunali competenti, con la supervisione del Dipartimento Ambiente della Regione Lazio, a garanzia del rispetto degli standard ambientali e delle finalità di tutela del patrimonio naturale.