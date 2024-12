BOLSENA – Immaginate un camion lungo 18 metri trasformato in una Casa di vetro su ruote, un rifugio di creatività e connessione, aperto a offrire opportunità e coltivare i talenti dei nostri ragazzi che viaggia per incontrare i giovani e raccontare la loro storie. Lunedì 15 aprile 2024 partirà da Bolsena, in piazzale Giacomo Matteotti, la carovana di “Avamposti per l’adolescenza”, il progetto voluto dal distretto VTA1 e realizzato dall’associazione Juppiter per andare incontro ai ragazzi, conoscerli, capirli e coinvolgerli. Una carovana di speranza rivolta a un frammento di generazione Z, quello dei nati tra il 2005 e il 2012, alle prese col difficile mestiere di “sbocciare”. La Casa di vetro toccherà alcuni comuni del distretto sociosanitario VTA1, a partire il 15 aprile da Bolsena per poi il 16 aprile raggiungere Bagnoregio, il 17 spostarsi a Castiglione in Teverina, il 19 muoversi verso Montefiascone per la giornata conclusiva. Le giornate del viaggio del grande truck itinerante prevedono una serie di iniziative diffuse nei comuni del distretto, in collaborazione con gli istituti scolastici dell’area: Istituto comprensivo statale di Grotte di Castro, istituto omnicomprensivo Fratelli Agosti, istituto superiore C. A. Dalla Chiesa, Istituto comprensivo A. Molinaro e Istituto comprensivo paritario Santa Lucia Filippini. La mattina sarà dedicata agli alunni degli istituti scolastici con esperienze immersive attraverso la proiezione di video, la comunicazione e la partecipazione a sfide per capire quanto i ragazzi conoscono i temi dell’inclusione, dell’educazione e dei corretti stili di vita. Nel pomeriggio, il truck diventerà il palco dal quale lanciare un contenitore di informazione e approfondimento aperto alle istituzioni e alla popolazione, sempre con la partecipazione dei più giovani, attraverso canto, danza, lettura e arti. Quello dei giovani è un vivere talvolta animato dalla sfiducia riguardo al futuro. La televisione, i giornali, la politica i social ci raccontano di una generazione pigra, sfaticata, “sbagliata”. È proprio in merito a questa visione dei ragazzi che nasce l’idea di una progettualità a loro dedicata in cui il tema è l’adolescenza. “Con il progetto ‘Avamposti per l’adolescenza’ – spiega il presidente di Juppiter, Salvatore Regoli – proviamo ad arrivare prima: prima del disagio, della solitudine, di problemi più grandi, per essere al fianco dei ragazzi nella loro età più difficile e bella“.

Per Juppiter è un’occasione in più per richiamare l’attenzione soprattutto delle giovani generazioni sui corretti stili di vita, ma soprattutto sulla possibilità di valorizzare le loro capacità, guardare con fiducia al futuro, esprimersi liberamente, sviluppare le proprie attitudini e coltivare talenti.

