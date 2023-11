Un colpo di fucile, partito accidentalmente, ha raggiunto e ferito gravemente un cacciatore. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Onano.

Secondo quanto si è potuto apprendere, un cacciatore, di ritorno da una battuta, si sarebbe ferito con il suo stesso fucile.

Non si conoscono le cause per cui il colpo è partito accidentalmente. Tra le ipotesi anche quella che il fucile non avesse la sicura inserita.

Sta di fatto che il colpo ha raggiunto l’uomo ferendolo. Dato subito l’allarme, l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Belcolle in eliambulanza. Le condizioni sarebbero gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.