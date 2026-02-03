CIVITAVECCHIA – Un bivacco improvvisato, consumo di alcolici e una situazione diventata rapidamente incompatibile con la presenza di famiglie e bambini. È quanto accaduto al Pincio, proprio nell’orario di uscita degli alunni dalle scuole, quando alcune persone si sono radunate occupando le panchine del parco tra lattine di birra, bicchieri pieni lasciati a terra e comportamenti poco consoni a un’area frequentata da minori. La scena non è passata inosservata a genitori e cittadini, che hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, con grande professionalità e senso della misura, hanno riportato la calma procedendo all’identificazione di alcuni soggetti presenti. I militari hanno invitato i presenti ad allontanarsi oppure a mantenere un comportamento adeguato e compatibile con la presenza di bambini nel parco, ribadendo l’importanza del rispetto delle regole e del decoro degli spazi pubblici. Un intervento condotto con fermezza ma senza esasperazioni, nonostante l’atteggiamento dei soggetti controllati non sia apparso in più momenti del tutto collaborativo.
Parco del Pincio trasformato in bivacco
Grande umanità e professionalità dei tre carabinieri intervenuti
3 febbraio, 2026 • 22:04
Ultimo aggiornamento 3 febbraio, 2026 • 22:07