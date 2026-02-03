CIVITAVECCHIA – Un bivacco improvvisato, consumo di alcolici e una situazione diventata rapidamente incompatibile con la presenza di famiglie e bambini. È quanto accaduto al Pincio, proprio nell’orario di uscita degli alunni dalle scuole, quando alcune persone si sono radunate occupando le panchine del parco tra lattine di birra, bicchieri pieni lasciati a terra e comportamenti poco consoni a un’area frequentata da minori. La scena non è passata inosservata a genitori e cittadini, che hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, con grande professionalità e senso della misura, hanno riportato la calma procedendo all’identificazione di alcuni soggetti presenti. I militari hanno invitato i presenti ad allontanarsi oppure a mantenere un comportamento adeguato e compatibile con la presenza di bambini nel parco, ribadendo l’importanza del rispetto delle regole e del decoro degli spazi pubblici. Un intervento condotto con fermezza ma senza esasperazioni, nonostante l’atteggiamento dei soggetti controllati non sia apparso in più momenti del tutto collaborativo.