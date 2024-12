CERVETERI - Ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione del lotto 1 sul lungomare dei Navigatori Etruschi. Il progetto, che prevede la realizzazione del parco marino, interesserà l'area tra il lungomare dei Navigatori Etruschi e il mare. «Un altro tassello importante per lo sviluppo del nostro litorale - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - gli interventi previsti andranno a riqualificare la fascia costiera tra il lungomare dei Navigatori Etruschi e il mare, per un importo di 1 milione e 440mila euro. Un altro segnale concreto, dell'impegno costante che stiamo mettendo per migliorare la nostra frazione di mare. Dopo l'intervento fatto per la riqualificazione del lungomare dei Navigatori Etruschi con la creazione di un percorso ciclopedonale e il posizionamento di arredi e illuminazione, il sogno di un lungomare moderno bello e sicuro prende forma e si concretizza grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio quando la nostra amministrazione era guidata dal sindaco Pascucci e cofinanziato dal Comune. Le operazioni di riqualificazione di una parte della città, per anni abbandonata, partiranno all'inizio del 2025».

Bisognerà invece aspettare per l'avvio del secondo cantiere sempre a ridosso del lungomare, denominato "Pui Sport" e finanziato da Città Metropolitana. «La ditta che si è aggiudicata l'opera - ha spiegato sempre il primo cittadino etrusco - non ha iniziato i lavori e continua a chiedere proroghe. Molto probabilmente Città Metropolitana procederà con la rescissione del contratto e con l'affidamento dell'opera seconda ditta in graduatoria». Il primo cittadino auspica che la situazione si sblocchi quanto prima così da poter finalmente procedere con i lavori. «Queste due opere - ha conclusono - saranno completate il nostro lungomare avrà subito una vera rivoluzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA