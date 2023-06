LADISPOLI – È entrato con la sua moto nel sentiero che porta alla palude di Torre Flavia infischiandosene dei regolamenti e delle indicazioni dei volontari del sito protetto che gli avevano chiesto di tornare indietro e parcheggiare il suo bolide nell’apposita area esterna. L’uomo, invece, è andato in spiaggia come se nulla fosse per l’agognata tintarella. Nel monumento naturale non solo è vietato l’ingresso di moto e scooter ma anche i cani non possono varcare la soglia per non mettere a rischio il delicato equilibrio dell’avifauna migratoria, specialmente i fratini che ormai da anni hanno deciso di nidificare sull’arenile di Torre Flavia. A quanto risulta poi la Polizia locale è intervenuta multando l’ospite incivile.

Tante invece le segnalazioni in via Primo Mantovani per le vetture lasciate in sosta in modo selvaggio. Se finora è stato chiuso un occhio, dal prossimo week end potrebbero scattare sanzioni per gli automobilisti che non utilizzato il parking a pagamento nella zona davanti al monumento naturale sempre più gettonato.

