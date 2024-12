SANTA MARINELLA – Viaggia, via social, la protesta da parte di molti cittadini, che accusano la società che ha in gestione le strisce blù, che crea difficoltà a coloro che utilizzano gli stalli a pagamento, in quanto non esiste un sistema che consenta di pagare l’abbonamento attraverso le colonnine predisposte con la carta di credito. “Abbiamo ingoiato l’imposizione delle strisce blu – dice Enrico Serpieri - attivate peraltro in maniera maldestra e confusa, nello stile di chi, come di consueto, pensa a far pagare i cittadini senza venire incontro alle loro esigenze concrete. Ora, anche solo per fare l’abbonamento mensile per i residenti, che prima si poteva fare semplicemente inserendo la targa in una delle emettitrici e pagando con carta di credito, bisogna andare all’ufficio della Santa Marinella Servizi, aperto bontà loro un giorno e mezzo alla settimana, il lunedì e il giovedì pomeriggio ma solo due ore, dalle 15.15 alle 17.15. A parte il fatto che i servizi ai cittadini vanno offerti in orari per loro adatti e consoni, ad esempio il sabato mattina, è mai possibile che questo Comune non riesca a mettere on line, dopo tre anni, un sistema di pagamento web? Io posso fare l’abbonamento Metrebus su Internet senza problemi, ma per pagare la sosta devo prendermi mezza giornata di ferie, se basta, perché oggi c’era in ufficio una tale fila già prima dell’apertura dello sportello, tanto che mi hanno detto da subito che non ce l’avrei mai fatta a fare l’abbonamento perché concedono solo 20 numeri. E considerate che chi, come me, fa il mensile perché le esigenze di pendolarismo non rendono necessario un abbonamento da luglio a settembre, deve rifare questa trafila ogni trenta giorni. Possibile che non si può risolvere questo problema?”.

