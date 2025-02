CIVITAVECCHIA – La strada è tracciata e si apre una nuova fase per Fratelli d'Italia e per il centrodestra. Questo il messaggio uscito dal congresso di Fratelli d’Italia che si è svolto sabato a Civitavecchia e che ha portato all’elezione, per acclamazione, di Paolo Iarlori a coordinatore cittadino e al rinnovo del consiglio direttivo.

Il congresso si è svolto all’Hotel San Giorgio ed è stato presieduto dall’onorevole Sara Kelany, coadiuvata dal dirigente provinciale Armando Tondinelli, in rappresentanza del presidente provinciale del partito, senatore Marco Silvestroni. Presenti molti personaggi di spicco del partito, tra cui il deputato del territorio Mauro Rotelli, l'eurodeputato Francesco Torselli, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, l’assessore all'Ambiente e ai trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera, i consiglieri regionali Emanuela Mari e Marco Bertucci, il capogruppo in consiglio comunale Massimiliano Grasso e la consigliera comunale Simona Galizia.

Assenti per problemi di salute l'onorevole Andrea Volpi e la senatrice Cinzia Pellegrino, che hanno inviato un messaggio di saluto e di sostegno al coordinatore Paolo Iarlori, come anche il consigliere di Città Metropolitana Giancarlo Frascarelli, assente per concomitanti impegni fuori città. Hanno preso parte al congresso anche delegazioni locali di Udc, Forza Italia, Lega e Polo Democratico, «a testimonianza - commentano da Fdi - della ritrovata voglia di unità del centrodestra civitavecchiese».

Al termine dei lavori congressuali, che hanno visto una grande partecipazione di iscritti e simpatizzanti ed un ampio dibattito, ha preso parola il coordinatore in pectore Paolo Iarlori per le dichiarazioni programmatiche che hanno preceduto l’elezione per acclamazione della numerosa platea.

«E’ stato un congresso molto partecipato, è stata una grande soddisfazione avere ospiti importanti che ci hanno onorato della loro presenza, così come dei tanti amici dei comuni limitrofi e degli alleati – dichiara Iarlori – La presenza di tanti amici in rappresentanza del comprensorio, da Tarquinia a Santa Marinella e Cerveteri, testimonia l'unità di intenti e la compattezza di Fratelli d'Italia su tutto il litorale nord a nord di Roma, così come la partecipazione di delegazioni di tutti i partiti e le liste civiche del centrodestra testimonia la grande voglia di unità e di rilancio della nostra coalizione anche sul nostro territorio. Da qui si riparte per ricostruire e rilanciare il centrodestra a Civitavecchia, con il nuovo coordinamento di Fratelli d’Italia che si completerà con la ratifica della mia nomina con l’insediamento di altri cinque membri del direttivo e altri due vice-coordinatori. E’ un momento di rilancio per la nostra comunità. Molto è stato fatto, ma ci attende un enorme lavoro, che faremo tutti insieme, orgogliosi della nostra storia, forti della nostra identità, per costruire il futuro, trasformando le nostre idee in azione».

Contestualmente sono stati eletti ed acclamati i primi nove membri del consiglio direttivo cui si aggiungeranno altri cinque nominati in seguito dal coordinamento. Faranno parte del nuovo direttivo Claudio La Camera, Vincenzo Palombo, Enrico Baldassarri, Eugenio Capparella, Dino Cruccas, Fabio Evangelisti, Fabrizio Fiorita, Alessandra Roversi e Francesco Serpa.

Tra i tanti, anche il Polo Democratico si congratula con Paolo Iarlori: «Il gruppo - si legge in una nota - estende gli auguri di buon lavoro ai due vice coordinatori Vincenzo Palombo e Claudio La Camera e a tutto il nuovo coordinamento».

