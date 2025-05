SANTA MARINELLA – La sezione cittadina del PD esprime grande soddisfazione e si congratula con la sua consigliera Paola Fratarcangeli, per la recente elezione nella Consulta regionale delle donne amministratrici dell'Anci Lazio. “Questo nuovo incarico – dice la segretaria del Pd Lucia Gaglione - arriva dopo l'importante esperienza della consigliera nel comitato direttivo di Anci Lazio e dimostra il riconoscimento del suo impegno politico. Il nuovo incarico, rappresenta non solo un traguardo personale per Paola, ma anche per il nostro partito, un valore per tutta la comunità di Santa Marinella, che ora avrà una voce di rilievo all'interno di un organo politico così importante. Siamo davvero orgogliosi di poter contare su una figura come la Fratarcangeli nel consiglio comunale. La sua esperienza e la sua dedizione sono qualità che sapranno emergere in questa nuova veste. Il suo ruolo nella consulta regionale darà più forza alla delega comunale alle pari opportunità e le consentirà di fare da ponte tra il Comune e le istituzioni regionali, affrontando con determinazione e competenza i temi cruciali che interessano i nostri cittadini”. “Il mio impegno – dice la Fratarcangeli – sarà quello di proseguire il lavoro fatto dalle colleghe che mi hanno preceduto, promuovendo sul territorio occasioni di confronto concreto. La consulta regionale è uno spazio importante per condividere esperienze, affrontare sfide e costruire percorsi”.

