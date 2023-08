CERVETERI - Aumentano i prezzi di pane, pizza e farina, ma ai produttori di grano vanno la metà dei soldi di un anno fa. Il grido d'allarme arriva dagli agricoltori, insoddisfatti del prezzo del cereale che ha subito una riduzione molte pesante. Nei campo di Cerveteri e Ladispoli c'è tanto malcontento. Da 56 euro al quintale si è infatti passati ai 33 euro. Una situazione che sta generando, tra la categoria, molta incertezza per il futuro. Anche la trasmissione di Mediaset, Zona Bianca, ha visitato i terreni del comprensorio, riscontrando molta delusione tra i produttori. «Siamo scoraggiati - ha detto Riccardo Milozzi - Il prezzo è basso, non riusicamo a coprire le spese. Dobbiamo sollecitare associazioni di categoria, governo e industriali per far convocare un tavolo di confronto, perchè così non si può andare avanti». Un altro prodotto, molto richiesto e apprezzato, è l'olio che potrebbe subire un aumento del prezzo all'utente. I costi per la molinatura sono lievitati: colpa degli aumenti delle materie prime, riconducibili ai concimi e gasolio.

