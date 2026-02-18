TARQUINIA – Tante, tantissime persone hanno preso parte, nel pomeriggio di ieri, ai funerali di Gabriele Costantino, il tredicenne deceduto a causa di una meningite fulminante. La chiesa della Madonna dell’Ulivo non è riuscita a contenere la grandissima folla accorsa per l’ultimo saluto al giovane dal sorriso contagioso. Anche il piazzale della Chiesa era pieno di gente: compagni di scuola e di squadra, amici e conoscenti di Gabriele. Presenti anche tanti amici dei genitori, Alessandro e Giada, distrutti dal dolore per la perdita del loro unico figlio. Lacrime e tanta commozione hanno accompagnato il rito funebre.

Gabriele frequentava la terza media all’istituto Luigi Dasti e giocava a calcio. Durante la stagione in corso militava nell’Under 15 del Tarquinia. I genitori hanno scelto, in un gesto di straordinaria generosità, di autorizzare la donazione degli organi. All’uscita del feretro, in un momento molto toccante, sono stati liberati in cielo palloncini bianchi e blu-granata (il colore del Tarquinia calcio). Un lungo applauso ha salutato il giovane.

La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì 16 febbraio. Gabriele si trovava al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato in seguito a improvvisi problemi di salute legati. Ieri, a Tarquinia, era stato proclamato il lutto cittadino.