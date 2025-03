Vandali scatenati nella palestra di Santa Barbara. C’hanno pensato i soliti ignoti a guastare la “festa” per l’assegnazione della struttura che chiude una vicenda decennale.

L’altra notte qualcuno si è introdotto nei locali che ha compiuto lo sfregio: in un’area degli spogliatoi sono state sfondate le porte, danneggiati i muri e divelte le coperture dei condizionatori.



La scoperta è avvenuta questa mattina proprio mentre Palazzo dei Priori ufficializzava la gestione dell’impianto al Comitato provinciale Libertas.

Sul posto sono giunti la sindaca Chiara Frontini, l’assessore alla qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne e il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti. Sul fatto è stata sporta denuncia. Sebbene il caos lasciato dai teppisti sia impressionante, l’assessore Aronne ha detto che «il danno non è di grande entità: sono stati rotti controsoffitti in quadretti, porte e scoperchiati i climatizzatori. Questo non ci fermerà. A breve la palestra aprirà».

Al di là delle motivazioni che hanno animato la mano dei vandali c’è da parte l’amarezza per la ferita inflitta a un bene pubblico di cui da anni si attende l’apertura.

«Ferisce perché l’affidamento avverrà ad ore - ha aggiunto l’assessore - ma la palestra diventerà comunque quello che doveva essere da 10 anni».