FIUMICINO - Sono quasi ultimati i lavori per il PalaFersini. Nei giorni scorsi il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, ha effettuato un sopralluogo al cantiere in Viale Danubio.

Sono infatti in corso gli ultimi interventi per la ristrutturazione del palazzetto sportivo che presto verrà riconsegnato alla cittadinanza. Nel corso della visita, il primo cittadino ha potuto osservare le finiture di pregio, i sistemi impiantistici avanzati e le soluzioni tecniche adottate per garantire elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e sostenibilità. I tecnici hanno illustrato i dettagli delle opere eseguite, tra cui l’installazione di materiali di alta qualità e l’uso di impianti tecnologici moderni.

«Con il PalaFersini abbiamo voluto puntare in alto per restituire alla città un luogo di aggregazione e di riferimento per lo sport, in grado di ospitare attività polifunzionali come calcio a 5, pallavolo e basket fino al livello della Serie A», ha dichiarato il sindaco Baccini.

Con un costo di circa 8 milioni di euro, il PalaFersini diventerà il palazzetto sportivo che Fiumicino attendeva da tempo. Possibilità di ospitate circa 600 persone. Un desk per i servizi di assistenza rivolta sia al pubblico che gli atleti. Una grande palestra che potranno utilizzare sia gli atleti per il riscaldamento pre-partita. Spogliatoi e un parquet sopraelevato per consentire agli atleti di poter essere ammortizzati: saranno queste alcune delle caratteristiche della nuova struttura.

