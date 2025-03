TARQUINIA - Nasce Pagine a colori off, un ciclo di visite guidate tra storia, letteratura e ambiente, pensato per bambini e famiglie. La nuova proposta culturale del festival della letteratura e delle arti visive ha l’obiettivo di far conoscere luoghi, spazi e realtà del territorio di Tarquinia che sono a stretto contatto con la natura, in continuità con la 19ª edizione dedicata alle tematiche ambientali. Sabato 29 marzo sarà proposto un triplice appuntamento: dalle 10 alle 13, presso la fattoria didattica “Bianconiglio”, l’educatrice Claudia Astolfi accompagnerà i partecipanti alla scoperta di questa splendida realtà, con una visita all’azienda, letture ad alta voce di albi illustrati e laboratori creativi. Per chi vorrà invece conoscere la storia della “Famiglia Bruschi Falgari, tra sfarzi cittadini e amore per l’ambiente agreste”, potrà farlo attraverso una visita guidata itinerante tra gli edifici simbolo dell’antico e nobile casato tarquiniese: Palazzo Bruschi Falgari, oggi sede della Biblioteca Comunale “Vincenzo Cardarelli”, nel centro storico della città etrusca, e Villa Bruschi Falgari, un edificio di fine Ottocento immerso in un suggestivo parco appena fuori dal centro abitato. La visita della mattina, alle 10, sarà affidata alla guida Isa Bianchi; quella del pomeriggio, alle 15:30, alla guida Claudia Moroni. “Le dune del Voltone, il melting pot della costa”, sabato 12 aprile, alle 10, sarà il teatro naturale di un’escursione per bambini e famiglie nel magico mondo della spiaggia, delle dune e della vegetazione retrodunale. La guida ambientale escursionistica Elisabetta Ciolli e l’educatrice Claudia Astolfi faranno conoscere le piante che abitano questo ambiente unico, sia autoctone che alloctone, raccontando il lungo viaggio che queste ultime hanno intrapreso per arrivare sulle nostre coste.

