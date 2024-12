LADISPOLI – Momenti di paura questa mattina sulle spiagge ladispolane, quando un papà e suo figlio di otto anni – cittadini francesi in vacanza in città – si sono trovati in difficoltà non riuscendo a tornare a riva a causa delle condizioni marine avverse.

Il dramma nei pressi dello stabilimento “La Baia”. A correre in loro soccorso i bagnini dello stabilimento balneare e della postazione comunale. Un vero e proprio coordinamento tra “pubblico” e “privato” come evidenziato dal presidente della Dolphin, Enzo Freddi, che ha permesso quest’anno di mettere in campo una vera e propria rete a copertura di tutto l’arenile. (segue)