SANTA MARINELLA – “Con la sentenza 1712/25, il Tar per il Lazio ha annullato i provvedimenti con i quali il Comune di Santa Marinella aveva nuovamente concesso alla Cla.Co S.r.l., con ciò tentando di superare la precedente sentenza di annullamento emessa dallo stesso Tribunale, un permesso di costruire in deroga per la realizzazione della copertura dei campi di padel siti all'interno del Consorzio Prato del Mare”.

A dirlo, in una nota è la presidente del consorzio Donatella Mazzenga.

“Il tribunale – continua la Mazzenga - ha accolto le eccezioni sollevate dal Consorzio, assistito dagli avvocati Silvio Carloni e Francesco Nardocci di Roma, valutando non sufficientemente individuato, l'interesse pubblico, che a parere del consiglio comunale, avrebbe giustificato la deroga alle destinazioni urbanistiche previste dal piano regolatore». «Il tribunale - aggiunge - ha confermato l'interesse del Consorzio ad agire a tutela dell'interesse dei consorziati, a non vedere ridotta la propria visuale e compromessa la godibilità dei beni immobili”.

