SANTA MARINELLA – “Gli immobili concessi in modo gratuito dal Comune alla Asl per la realizzazione dell’ospedale di Comunità e della Casa della Salute, rappresentano un progetto essenziale per migliorare i servizi sanitari sul nostro territorio. Tuttavia, i lavori sono fermi da tempo e questa situazione suscita grande preoccupazione tra i cittadini – dice Stefano Marino, rappresentante della Lista civica Io Amo Santa Marinella che chiede al sindaco, quale massima autorità sanitaria territoriale, di fornire chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato al blocco dei lavori, lo stato attuale del progetto e le eventuali difficoltà riscontrate, un cronoprogramma aggiornato per la ripresa e il completamento degli interventi. L’Ospedale di Comunità e la Casa della Salute, sono strutture indispensabili per garantire cure di prossimità e un’assistenza sanitaria adeguata ai cittadini di Santa Marinella. Il loro completamento deve essere una priorità assoluta. La comunità non può più attendere risposte vaghe o rinvii ingiustificati. Chiedo trasparenza e concretezza, la salute è un diritto fondamentale e va tutelata con serietà e determinazione”.