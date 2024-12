Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nei pressi dello svincolo autostradale di Orte, i Carabinieri della locale Stazione hanno notato una donna che, alla loro vista, ha provato ad allontanarsi repentinamente attirandone l’attenzione.

La donna, una 44enne domiciliata nella Capitale, aveva uno zainetto dal quale fuoriusciva il tipico odore acre di marijuana. In effetti, la successiva perquisizione ha consentito di rinvenire al suo interno diversi pacchetti - di colore nero, verde e arancione - contenenti marijuana per un peso complessivo di oltre 20 grammi che sono stati sequestri in attesa di ulteriori analisi per determinare la quantità esatta e il principio attivo della sostanza.

Considerata la particolare suddivisione e le diverse colorazioni delle dosi confezionate, la donna è stata denunciata alla procura di Viterbo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi, e conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto all’uso ed allo spaccio di stupefacenti.