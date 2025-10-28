Lutto a Oriolo Romano per la scomparsa dell’assessore Giovanni Battista Petrocchi. Conosciuto da tutti come Gianni, aveva 74 anni ed era originario di Tolfa, in provincia di Roma.

Era in carica dal 2016. In passato era stato assessore anche nel suo paese natale. Nella giunta comunale aveva la delega ai lavori pubblici, patrimonio e cimitero civico, politiche di bilancio e tributarie, ambiti in cui si è sempre distinto per competenza e dedizione.

Il sindaco Emanuele Rallo, l’amministrazione e i dipendenti comunali lo ricordano come un punto di riferimento inesauribile e generoso nella ricostruzione del Gal Etruria Meridionale, istituzione di cui è stato presidente nel 2023, fino a ottenere il nuovo finanziamento del Piano di sviluppo locale di Oriolo.

“Per la nostra comunità e per il nostro territorio - scrivono - è una perdita enorme. Oggi è il momento del dolore e del silenzio. Con rispetto, affetto e infinita gratitudine, sit tibi terra levis”.

I funerali si svolgeranno domani alle 14,30 nella chiesa di Oriolo Romano. La famiglia invita a sostenere l’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro.